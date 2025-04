Rifiuti abbandonati, le proposte della Cisl pensionati: “Più controlli e un tavolo permanente sul territorio”

CAMPI BISENZIO – Una lettera aperta al sindaco Andrea Tagliaferri, al presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici e al comandante della Polizia municipale Simone Orvai. E’ quella scritta – e inviata – dalla Cisl pensionati della Piana a firma del suo presidente Bruno Santamaria. Una lettera propositiva, ma nella quale il sindacato mette in evidenza alcuni aspetti relativi all’abbandono dei sacchi neri e, allo stesso tempo, lancia alcune proposte. “Conosciamo bene l’impegno con cui sindaco, amministrazione e Polizia municipale stanno operando nel tentativo di circoscrivere e magari debellare questo grave problema che invece è sempre più esteso sul territorio campigiano. Un problema, quello dell’abbandono dei rifiuti, che ha bisogno di vigilanza e controlli continui, superando anche le attuali difficoltà di personale della Polizia municipale. E vedere che quei sacchi neri, anziché diminuire, si moltiplicano quasi come se fosse una sfida alle istituzioni, lascia un amaro in bocca che non è accettabile”.

E ancora: “Campi Bisenzio, dopo quel tremendo 2 novembre 2023, vive paure e ansie anche per sole poche gocce di pioggia che però ci riportano alla mente quanto fragile sia il nostro territorio. C’è ancora tanto da fare e su cui intervenire, a partire da via delle Corti. Ma ogni sforzo, ogni intervento, corre il rischio di essere vanificato se il corso regolare dell’acqua trova dinanzi a sé questi rifiuti abbandonati”.

Da qui le proposte che la Cisl pensionati lancia all’amministrazione comunale: “Verifica della possibilità di una convenzione con associazioni come forze armate in pensione per un controllo programmato del territorio; convocazione di un tavolo permanente con le forze dell’ordine presenti sul territorio insieme ai rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni limitrofi e della comunità cinese. Siamo convinti che un lavoro coordinato di sensibilizzazione potrebbe portare a risultati significativi. L’alternativa è un percorso programmato e continuo di controlli a tappeto delle varie attività, non solo di pelletteria, sul nostro territorio e nei Comuni vicini”.