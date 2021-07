Rifiuti abbandondati nella zona di Limite: preso il responsabile grazie alle indagini della Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Un cittadino di origini orientali, responsabile di un’azienda di pelletteria attiva sul territorio per conto di un noto marchio italiano di moda, è stato denunciato dagli agenti del nucleo ambientale della Polizia municipale di Campi Bisenzio per aver gestito illecitamente rifiuti speciali e per averli abbandonati su area pubblica non rispettando la […]

CAMPI BISENZIO – Un cittadino di origini orientali, responsabile di un’azienda di pelletteria attiva sul territorio per conto di un noto marchio italiano di moda, è stato denunciato dagli agenti del nucleo ambientale della Polizia municipale di Campi Bisenzio per aver gestito illecitamente rifiuti speciali e per averli abbandonati su area pubblica non rispettando la normativa vigente in tema di smaltimento degli stessi, nella zona di Limite, nelle vicinanze del parco di villa Montalvo, nonché per l’abbandono di diversi sacchi con all’interno materiale plastico e scarti di lavorazione tessile. Un ingente abbandono di “sacchi neri” che, grazie ad accurate indagini, eseguite tramite gli accertamenti sui materiali rinvenuti, incrocio dei dati e dei documenti presenti, ha permesso agli agenti di effettuare un’attività a ritroso che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria del cittadino per la violazione delle norme ambientali che prevedono l’arresto da tre mesi a un anno o in alternativa l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

“Questa è la testimonianza – dichiara il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti (nella foto) – che sul nostro territorio abbiamo personale impegnato costantemente nella lotta e nel contrasto all’abbandono dei rifiuti e alla verifica delle corrette applicazioni dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle varie aziende del territorio. Purtroppo queste attività illecite sono ancora diffuse e proprio per questo diventa ancora più fondamentale la collaborazione con la cittadinanza grazie alla quale, mediante segnalazioni, può aiutare l’azione degli agenti impegnati sul territorio”. “Difendere un territorio significa prendersi cura delle persone, supportare le aziende ma anche tutelare l’ambiente. Stamani la Polizia municipale ha denunciato il responsabile di una pelletteria campigiana per aver abbandonato rifiuti speciali nei pressi di villa Montalvo. Le forze dell’ordine fanno il possibile, ma dobbiamo essere noi i primi ad avere cura della nostra città: servono collaborazione, responsabilità, solidarietà. Perché amare un territorio significa anzitutto rispettare chi lo vive”, ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi. Le indagini da parte degli agenti non si fermano qui, alla ricerca di eventuali altri responsabili che a vario titolo possano aver avuto un ruolo nei reati ipotizzati.