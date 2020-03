Rifiuti, al via la raccolta porta a porta a San Donnino, San Cresci e San Giusto

CAMPI BISENZIO – Da oggi, 9 marzo, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta è attivo anche nelle zone di San Donnino, San Cresci e San Giusto nel Comune di Campi Bisenzio. Con questa ultima “trance” si conclude l’avvio del servizio sul territorio campigiano, che è già attivo nelle aree del centro storico, di Capalle, La Villa, Fornello, Limite, Sant’Angelo, Indicatore, Gorinello, San Martino, San Lorenzo, Santa Maria. Da oggi, quindi, tra le oltre 20.600 utenze del Comune di Campi Bisenzio le utenze singole, per effettuare la raccolta differenziata, dovranno utilizzare i bidoncini di colore diverso che sono stati consegnati: organico, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile, oltre a sacchi azzurri per imballaggi in plastica, metalli, tetrapak, polistirolo e una borsa per gli imballaggi in vetro), mentre per i condomini composti da 3 o più utenze dovranno utilizzare i kit condominiali costituiti da 3 bidoni carrellati. La raccolta prevede il conferimento secondo calendario di tutte le frazioni di rifiuti, tutte le sere precedenti la raccolta dopo le 20, eccetto che per il vetro, da conferire presso le campane di colore verde ubicate sul territorio. Coloro che, all’attivazione del servizio, non sono ancora in possesso del kit per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, possono ritirarlo presso gli Infopoint attivi nelle sedi comunali; il primo e terzo martedì del mese in via Pasolini 18 (orario 8.30-13) e ogni venerdì in piazza Dante (14.30-19). “Alia Servizi Ambientali spa ricorda, inoltre, – si legge in una nota – che per tutte quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite con la raccolta porta a porta è possibile prenotare il ritiro ingombranti a domicilio telefonando al call center o compilando l’apposito form web sul portale web di Alia, oppure utilizzare gli Ecocentri, le Ecotappe e gli Ecofurgoni presenti sul territorio. Per conoscere orari, modalità di accesso e materiali conferibili è possibile consultare questo portale, nelle sezioni apposite. Per ogni informazione è a disposizione il Call Center di Alia Servizi Ambientali, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, il sabato dalle re 08.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile)”.