Rifiuti. Buone pratiche, riuso e riciclo: Comune e associazioni firmano un protocollo

SESTO FIORENTINO – Buone pratiche per ridurre i rifiuti e promuovere il riuso: queste le linee principali sottoscritte dall’amministrazione comunale con le associazioni del territorio. Il protocollo è stato firmato oggi, 27 febbraio dal sindaco Lorenzo Falchi e dai rappresentanti delle associazioni: Auser, Associazione comunale anziani, Coordinamento Arci Sesto-Calenzano, Circolo Arci Rinascita, Circolo Arci Unione Operaia, Circolo Acli Gli Incontri, Casa del Popolo di Padule, Casa del Popolo di Quinto Alto, Circolo Arci La Costituzione, Casa del Popolo di Querceto, Circolo Mcl di Quinto Alto.

Con questo protocollo le associazioni si impegnano a realizzare e incrementare anche presso le loro sedi iniziative utili a favorire le buone pratiche in tema di gestione dei rifiuti, come le ecotappe – già presenti in alcuni circoli – ed esperienze come quella di “Bimbobaratto”, con una logica di rete e condivisione. Il Comune si impegna a favorire e sostenere le iniziative di volta in volta assunte, sostenendola e supportandole anche con specifiche attività progettuali. L’adesione al protocollo è aperta anche ad altre realtà interessate.

“La gestione dei rifiuti è una delle sfide più importanti per il nostro futuro – ricorda il sindaco Lorenzo Falchi – Da molti anni le associazioni e i circoli presenti in maniera diffusa sul territorio portano avanti, da soli o in collaborazione con l’Amministrazione comunale, iniziative molto importanti nell’ottica della riduzione, del riuso e del riciclo, ospitano le Ecotappe dove è possibile conferire rifiuti particolari come pile, spray e piccoli elettrodomestici o promuovono iniziative di scambio e riuso degli oggetti che altrimenti sarebbero destinati a diventare rifiuto. Alla luce di queste belle esperienze, per le quali siamo grati alle associazioni del territorio, abbiamo promosso la firma di questo protocollo, col quale puntiamo a compiere un salto di qualità, potenziandole, mettendole in rete e favorendone la conoscenza. È una iniziativa aperta a tutte quelle realtà che vorranno partecipare in futuro, pronta ad accogliere nuove proposte ed energie”.