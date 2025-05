Rifiuti. Carovani “ancora troppi abbandoni di scarti industriali”

CALENZANO – Continuano sul territorio l’abbandono dei rifiuti soprattutto industriali. Ieri l’amministrazione comunale di Calenzano ha incontrato il presidente di Alia Lorenzo Perra e i tecnici che seguono la raccolta dei rifiuti e il ritiro degli abbandoni, proprio per discutere su questo problema. E’ il sindaco Giuseppe Carovani ad informare dell’incontro attraverso un post pubblicato su Facebook. “Avevamo richiesto l’incontro – spiega il sindaco Carovani nel post – per la situazione difficile in cui ci troviamo da mesi per l’intensificarsi degli scarichi abusivi e per i ritardi negli interventi di recupero e di smaltimento dei rifiuti abbandonati. Ci è stato spiegato che purtroppo questa grave situazione è condivisa anche dagli altri comuni tra Firenze e Prato per l’incremento degli scarichi abusivi di rifiuti industriali (soprattutto del settore tessile e del cuoio) e del settore edile. A quanto pare si tratta di una vera e propria organizzazione criminale che opera sul nostro territorio metropolitano e si avvale di bassa manovalanza per mettere in atto questo assalto sistematico all’ambiente”.

Il lavoro degli ispettori ambientali e la presenza delle telecamere sulla viabilità hanno portato nei giorni scorsi a risalire ad alcuni dei responsabili di questi scarichi. “Tuttavia – spiega il sindaco Carovani – resta decisiva anche la solerte rimozione dei cumuli di rifiuti Alia ci ha spiegato che l’evento alluvionale del 14 marzo ha comportato uno sforzo notevole delle maestranze di Alia che ha poi purtroppo determinato ritardi nella rimozione degli scarichi abusivi. Ci è stato tuttavia assicurato che sarà disposto dall’azienda uno sforzo eccezionale per recuperare tale ritardo e rimuovere nel più breve tempo possibile tutti gli scarichi. Come amministrazione continueremo a sollecitare l’azienda affinché metta in atto interventi tempestivi di rimozione; al tempo stesso continueremo ad impegnarci, per cercare di prevenire e per reprimere gli scarichi abusivi, individuando e sanzionando i responsabili degli abbandoni”.