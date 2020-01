Rifiuti. Con le nuove zone della raccolta “porta a porta” coinvolti 37mila abitanti

SESTO FIORENTINO – Da oggi 13 gennaio la nuovamodalità di raccolta rifiuti porta a porta è operativa anche nell’area Nord Est della Ferrovia, comprensiva delle zone del Centro Storico, Ragnaia, Oliveta, Machiavelli e Repubblica. Sono interessate dal nuovo servizio circa 90 strade sestesi dove risiedono circa 5.500 utenze domestiche e 1.300 non domestiche. Nell’area Alia Servizi Ambientali SpA sta procedendo anche con la progressiva rimozione dei cassonetti presenti alle postazioni stradali. In totale con queste nuove zone, gli abitanti servizi dal nuovo sistema sono 37mila.

Anche in questa zona, Nord Est della Ferrovia, ogni utenza domestica, nella contattazione partita a novembre scorso, è stata dotata di un kit singolo per la raccolta differenziata dei rifiuti (3 bidoncini di colore diverso: marrone per la raccolta dei rifiuti organici, giallo per carta e cartone e grigio per il residuo non differenziabile, oltre a sacchi azzurri per imballaggi in plastica/metalli/tetrapak/polistirolo ed una borsa per gli imballaggi in vetro). Ai condomini composti da più di 4 utenze sono stati consegnati kit condominiali costituiti da 3 bidoni carrellati. A tutte le utenze insieme agli strumenti, sono stati consegnati i materiali informativi, compreso il calendario di raccolta. Alia Servizi Ambientali SpA invita, vista l’attivazione del servizio, tutti coloro che non hanno ancora ritirato il kit a recarsi agli Ecocentri di Sesto Fiorentino e Calenzano per il ritiro. Quello di Sesto, in via Alcide de’ Gasperi, 8/d, è aperto al pubblico da lunedì a sabato (8- 13; 14–19); a quello di Calenzano, in via di Pratignone, gli utenti possono accedere nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì: 8-14; martedì, giovedì: 13-19; sabato 8-13 e 14- 19.

A maggio con la trasformazione dell’area di Monte Morello e Pedecollinare (Colonnata, Querceto, Camporella, Doccia, Cercina e Quinto Alto) si concluderà l’avvio del porta a porta su tutto il territorio comunale.

Per ogni informazione è a disposizione il Call Center di Alia Servizi Ambientali, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).