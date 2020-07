Rifiuti. Cresce la raccolta differenziata e riparte l’ultimo settore del “porta a porta”

SESTO FIORENTINO – E’ stato un 2020 da record per la raccolta differenziata. Secondo i dati di Alia, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nella Piana fiorentina e nel capoluogo toscano, la differenziata ha raggiunto l’80% registrando il meno 34% di indifferenziata a fine trasformazione. A Sesto Fiorentino i risultati ottenuti in questo settore […]

SESTO FIORENTINO – E’ stato un 2020 da record per la raccolta differenziata. Secondo i dati di Alia, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nella Piana fiorentina e nel capoluogo toscano, la differenziata ha raggiunto l’80% registrando il meno 34% di indifferenziata a fine trasformazione. A Sesto Fiorentino i risultati ottenuti in questo settore sono buoni e ora, dopo il periodo di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria, riparte il progetto di trasformazione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta con l’ultima tappa. Il quinto ed ultimo settore interessato da questo intervento vede il coinvolgimento di 179 strade o tratti di strada comunale. I 6542 utenti di Colonnata, Camporella, Doccia, Quinto Alto, Cercina e area collinare di Monte Morello riceveranno infatti nelle prossime settimane la visita a domicilio degli incaricati di Alia Servizi Ambientali che consegneranno gratuitamente il kit di raccolta (bidoncini e sacchi) oltre al materiale informativo ed i calendari.

A coloro che risulteranno assenti, sarà lasciato un avviso per ritirare successivamente il kit. Organico, carta e cartone, imballaggi e rifiuto residuo avranno ognuno il proprio bidoncino o sacchetto per l’esposizione secondo calendario: il vetro continuerà ad essere raccolto da solo tramite apposite campane stradali, ad eccezione della zona collinare dove sarà anch’esso raccolto porta a porta.

Per informare l’utenza, applicando tutte le misure di contenimento del contagio previste dalle disposizioni nazionali, le assemblee pubbliche saranno sostituite da due dirette Facebook fissate per i prossimi 14 e 16 luglio. Nel mese di settembre saranno allestiti anche appositi punti informativi temporanei.

La partenza del servizio è prevista per il 28 settembre 2020: a quel punto, sulla totalità del territorio sestese e per ogni tipologia di utenze, la raccolta rifiuti sarà porta a porta, un sistema che garantisce il massimo avvio di materiali di qualità ai processi di riciclo e compostaggio.

Dopo l’attivazione del IV lotto avvenuta a gennaio 2020, la parte differenziata a Sesto Fiorentino, si legge in una nota di Alia, è stabilmente attestata intorno al 75%. Nel mese di gennaio la raccolta differenziata ha segnato il 77,19%, a febbraio e marzo si è confermata stabilmente oltre il 75%, ad aprile ha toccato la percentuale record del 79,20% per assestarsi, a maggio, di poco sotto il 75% (74,36%). Rispetto agli stessi mesi del 2019, a gennaio la raccolta differenziata è cresciuta dell’8,46%, con un calo della parte non differenziata di oltre il 26% e una riduzione del 2,21% della produzione complessiva di rifiuti; quest’ultimo dato a febbraio ha toccato addirittura il -6,82% rispetto al febbraio 2019 per poi scendere bruscamente nei mesi di marzo, aprile e maggio (rispettivamente -20,19%, -31,93% e -19,29%) a causa del periodo di chiusura.

Il passaggio al porta a porta sta consentendo di ridurre di circa 200 tonnellate al mese la produzione di rifiuti indifferenziati, con la prospettiva, a trasformazione ultimata, di arrivare a 9000 tonnellate all’anno contro le 13700 del 2018, ultimo anno con la raccolta nei cassonetti stradali, con una contrazione complessiva di 4700 tonnellate (-34%) di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento.