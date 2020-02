Rifiuti. Cresce la raccolta differenziata, nel 2019 ha superato il 70%

SESTO FIORENTINO – Cresce la raccolta differenziata: nel 2019 sono state raccolte 29.456 tonnellate di materiali avviati a riciclo o compostaggio, corrispondenti al 70,63% di raccolta differenziata (nel 2108 fu del 67%), su un quantitativo complessivo di 41.881 tonnellate di rifiuti raccolte.

Un risultato raggiunto anche con il nuovo sistema di raccolta dei rifiiuti “porta a porta” che lo scorso anno ha coinvolto le aree: la sud ovest ferrovia, la sud est ferrovia, stazione, Neto e Campo sportivo. A questi numeri si aggiungeranno presto i primi risultati del quarto lotto, area centro storico, Ragnaia, Oliveta, Machiavelli e Repubblica, dove il porta a porta è attivo dal 13 gennaio scorso, cui seguirà a breve l’attivazione del quinto e ultimo lotto (Morello e area pedecollinare, interessando 4.603 utenze, corrispondenti ad oltre 10.000 cittadini sestesi), dove è previsto l’avvio della distribuzione del kit di raccolta il 16 marzo e l’avvio del servizio il 25 maggio.

Nel corso del 2019, rispetto all’anno precedente, il quantitativo di materiali avviato a riciclo è cresciuto di 821 tonnellate, mentre contemporaneamente la quantità di rifiuti residui indifferenziati è diminuita di 1326 tonnellate. In crescita anche l’utilizzo dell’Ecocentro di via De’ Gasperi: oltre 33.000 gli accessi registrati lo scorso anno, con 1.555 tonnellate di materiali consegnati.

Il numero di prenotazioni del servizio di ritiro ingombranti e potature, gratuito per le utenze domestiche, si è gradualmente innalzato nel corso del 2019, con un aumento del 20% di richieste, portando il numero mensile di prenotazioni a 600, con un tempo medio di ritiro di 2/3 giorni , contribuendo notevolmente a ridurre il numero dei micro abbandoni.

“Questi dati confermano come il modello porta a porta incida positivamente sia sulla raccolta differenziata che sulla riduzione complessiva dei rifiuti – afferma l’assessore all’ambiente Silvia Bicchi – I numeri mostrano come i cittadini abbiano contribuito attivamente al miglioramento della gestione dei rifiuti ricorrendo anche al servizio ingombranti e riducendo così il fenomeno di abbandono. Siamo quasi alla conclusione di questo percorso che rappresenta un passo in avanti per il decoro della città e un cambiamento culturale che sensibilizza al rispetto dell’ambiente”.

“A Sesto Fiorentino – ha dichiarato Luca Silvestri, direttore Alia Servizi Ambientali dell’ area territoriale di Prato e della piana fiorentina – nel 2019, grazie alla collaborazione attenta e partecipe di cittadini , aziende, esercizi commerciali e imprese, la percentuale di R.D. si è attestata stabilmente sopra il 70%, con una qualità molto alta dei materiali raccolti separatamente per essere avviati agli impianti di riciclaggio. Dal mese di maggio, con l’avvio del servizi domiciliare nell’area pedecollinare e Morello, tutto il territorio comunale sarà servito col porta a porta. A questo si aggiungono la disponibilità dell’Ecocentro, delle Ecotappe e dell’ Ecofurgone, mezzo attrezzato Alia presente ogni terzo sabato del mese in piazza Vittorio Veneto, oltre al servizio ingombranti, gratuito ed effettuato a domicilio: tutti e quattro garantiscono alle utenze domestiche di poter consegnare quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante la raccolta porta a porta.”

Per prenotare il servizio ingombranti è a disposizione il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) o allo 0571 – 1969333 da rete fissa e da rete mobile.