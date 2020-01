Rifiuti. Denunciato titolare di azienda per emissioni illecite in atmosfera

CAMPI BISENZIO – Il titolare di una azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Firenze per mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Durante un controllo da parte del personale della Polizia municipale e dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, finalizzato alla verifica della gestione degli aspetti ambientali relativi alle attività d’impresa svolte in una ditta di “trattamento e rivestimento dei metalli”, sono stati identificati in una azienda di Campi Bisenzio 5 operai intenti nelle attività di pulimentatura su postazioni specificatamente predisposte e sul posto era presente il titolare d’azienda, un cittadino di nazionalità cinese. Al momento dell’accesso le postazioni di lavoro erano utilizzate dagli operai e l’impianto di filtraggio con emissioni in atmosfera attivo. All’interno del capannone erano presenti rifiuti speciali prodotti dalle attività d’impresa quali spazzole per la pulimentatura esauste e polveri derivanti da tale lavorazione. La PG ha chiesto di visionare il registro di carico e scarico dei rifiuti e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto di filtraggio in uso. Il titolare non è stato in grado di produrre la documentazione richiesta quindi, per la mancata tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, è stata contestata una sanzione amministrativa in base al Testo Unico Ambientale (TUA) di 2.667 euro, mentre per la mancata autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i militari dell’Arma ed il personale della Polizia Municipale, tenuto conto che l’impianto di pulimentatura collegato al sistema di filtraggio era attivo ed in uso con emissioni in atmosfera, al fine di evitare che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato potessero aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, hanno proceduto al sequestro penale dell’impianto di filtraggio dei fumi con emissioni in atmosfera mediante camino. Da qui la denuncia per violazione al TUA per mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.