Rifiuti, FdI: “E’ la conferma che il Piano arriverà già confezionato in Consiglio regionale”

FIRENZE – “Quella di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) è la conferma che il Piano dei rifiuti non lo fa il Consiglio regionale e la struttura tecnica della Giunta ma lo fanno altri, in altre stanze e con una modalità che lascia alquanto perplessi”: lo dichiarano il capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, e il consigliere Alessandro Capecchi, vice-presidente della Commissione ambiente e territorio.

“Il piano regionale dei rifiuti – aggiungono – arriverà già confezionato nell’aula del Consiglio, vorremmo avere la garanzia di vedere prima le 36 manifestazioni di interesse prima che vengano “digerite” dal gruppo di lavoro tecnico-istruttorio. Tale struttura tecnica dovrebbe verificare la coerenza del Piano rifiuti con il Piano regionale di Sviluppo ed il Piano energetico, ma questi ultimi due di fatto non esistono. Ricordiamo che in Toscana il Piano dei rifiuti è di competenza del Consiglio regionale, invece, così facendo e con i tempi ristrettissimi del Pnrr, arriverà in Consiglio già pre-contrattato con i soggetti gestori e con gli Ato. Sarebbe opportuno che tutti gli atti fossero sollecitamente trasmessi al Consiglio regionale e l’assessore Monni venisse subito a riferire in Commissione ambiente”