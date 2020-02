Rifiuti: in un libro le “istruzioni” per un “futuro sostenibile”

SESTO FIORENTINO – Rifiuti e futuro: è stato questo il tema di un incontro dal titolo “Rifiuti. Istruzioni per un futuro sostenibile” in collaborazione tra la casa editrice sesteste “apice libri” di Stefano Rolle e l’associazione Caffè-Scienza, lo Sportello della Scienza dell’Università di Firenze. L’incontro si è tenuto ieri giovedì 6 febbraio, alla Biblioteca delle Oblate di Firenze.

L’evento è stato promosso in concomitanza con l’uscita del volume “Rifiuti. Istruzioni per un futuro sostenibile” scritto da Sara Falsini (Dipartimento di Biologia UNIFI), Federica Ruggero (Dipartimento di Ingegneria Ambientale UNIFI), Giovanna Pacini e Franco Bagnoli (Dipartimento di Fisica UNIFI).

Era presente un gruppo di giovani che, attraverso le proprie associazioni o aziende, ha maturato importanti esperienze sull’abbattimento della produzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento, anche attraverso un intelligente riuso dei materiali: Jacopo Visani (Senza Spreco), Antonio di Giovanni (Funghi Espresso), Filippo Micheletti (Restarter Firenze), Francesco Capezzuoli (Climate Change Network), Valeria D’Ambrosio (UNIFI). Tutti quanti hanno risposto con passione e competenza alle domande rivolte loro, da un pubblico numeroso e interessato, su uno dei temi di più impellente attualità. Nel corso della serata è stato più volte citato il progetto “Zero Waste” e i nomi dei Comuni dell’area fiorentina che vi aderiscono, tra cui Sesto Fiorentino

Il prossimo appuntamento, dedicato alla e che vedrà la proiezione di alcuni spezzoni di documentari sul tema, si terrà giovedì 13 febbraio alla Casa del Popolo di Colonnata alle ore 17.30.