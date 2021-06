“Rifiuti. Istruzioni per un futuro disponibile” di apice libri presentato all’Università

SESTO FIORENTINO – I rifiuti e il nostro futuro, come fare ad eliminarli: è il tema affrontato nel libro “Rifiuti. Istruzioni per un futuro disponibile” della casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle presentato oggi 23 giugno nell’aula magna dell’Università di Firenze in piazza San Marco nel capoluogo toscano, nell’ambito del seminario dedicato allo […]

SESTO FIORENTINO – I rifiuti e il nostro futuro, come fare ad eliminarli: è il tema affrontato nel libro “Rifiuti. Istruzioni per un futuro disponibile” della casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle presentato oggi 23 giugno nell’aula magna dell’Università di Firenze in piazza San Marco nel capoluogo toscano, nell’ambito del seminario dedicato allo Sportello della scienza.



Il volume è pubblicato dall’editore Stefano Rolle, particolarmente interessato al tema anche in quanto presidente locale del Club Alpino Italiano, associazione notoriamente molto attiva nella tutela del territorio non urbano (Piana e Monte Morello).



Uno degli argomenti dibattuti è stato quello dello smaltimento dei “nuovi rfiuti”, come le mascherine protettive, e di quelli che sono notevolmente aumentati durante la pandemia, come gli imballaggi monouso per gli alimenti “take away”. Si stima che nel mondo siano gettate via oltre 3 miliardi di mascherine al giorno. L’Italia purtroppo ha dato il suo contributo soprattutto con le scomode e poco utilizzate mascherine distribuite nelle scuole, anche in periodo di Dad.