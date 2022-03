Rifiuti. Italia Viva Sesto Fiorentino “Bene la differenziata, ma la Tari resta invariata e non conosciamo il tipo di prodotto riciclato”

SESTO FIORENTINO – Bene il risultato della raccolta differenziata dei rifiuti a Sesto che ha superato l’84%, ma dobbiamo capire perchè resta invariata la Tari e quantità del prodotto riciclato: lo chiede Italia Viva Sesto Fiorentino che presenterà nel prossimo consiglio comunale una interrogazione sull’argomento.

“E’ un ottimo risultato sulla raccolta differenziata sui rifiuti – dice il coordinatore sestese di Italia Viva Leonardo Pagliazzi – ma con la raccolta differenziata alta la Tari non cambia: per quale motivo? Noi presenteremo una interrogazione per chiedere perchè non c’è una riduzione della Tari. Una ipotesi che noi facciamo è che il costo del porta a porta sia molto elevato e anche questo è un dato di fatto. Poi abbiamo anche l’aspetto ambientale: benissimo la differenziata e a livello regionale si parla di un obiettivo all’85%, Sesto siamo contento di esserci arrivati con anticipo, ma a livello regionale si parla anche di obiettivi sulla riciclata e non solo sulla differenziata. Su questo da parte del Comune c’è silenzio. Ci interesserebbe capire oltre alla questione costi anche la questione ambientale: quanto e cosa viene riciclato”.

Sulla questione rifiuti Italia Viva Sesto Fiorentino ha organizzato una serie di manifesti. “Su questa questione – dice Pagliazzi – c’è bisogno di fare chiarezza. A livello regionale c’è un percorso che dovrà portare nei prossimi anni al piano dei rifiuti: questo è l’ultimo aspetto che a noi preme. A febbraio è stato approvata una delibera in consiglio regionale presentata dal nostro gruppo in cui si sono presentate alcune richieste: tra queste chiediamo alla giunta l’impegno a portare avanti un percorso su due canali uno a livello regionale e uno a livello di enti locali. In questo senso vorremo sapere dal Comune come intende muoversi per partecipare in modo attivo a questo percorso che porterà al piano regionale dei rifiuti”.