Rifiuti, la proposta di Gandola (Impegno Vero): “Porta a porta troppo caro, anche a Campi si installino i cassonetti intelligenti”

CAMPI BISENZIO – “Anche a Campi Bisenzio si installino i cassonetti intelligenti”: a chiederlo è Paolo Gandola, ex consigliere comunale di Forza Italia e coordinatore di Impegno Vero. “Il porta a porta – aggiunge Gandola – costa troppo. L’avevamo detto fin da subito e ora che anche Alia ha fatto retromarcia, occorre cambiare subito il sistema di raccolta dei rifiuti a Campi Bisenzio: se la Tari è alle stelle tutto ciò è dovuto alle scelte sbagliate e ideologiche adottate dal nostro Comune”.

“Scegliere quale sistema di raccolta dei rifiuti adottare spetta ai singoli Comuni, – spiega Gandola – per noi era evidente fin da subito che il sistema di porta a porta integrale avrebbe fatto impennare i costi di gestione del servizio. La proposta alternativa è semplice ed è ciò che ha già previsto Alia nel piano industriale per i prossimi anni: occorre aderire subito all’installazione dei cassonetti intelligenti 2.0 digitalizzati che consentiranno una raccolta differenziata su strada meno costosa del porta a porta ma altrettanto efficiente se non di più. Così sarà possibile ai cittadini non tenersi i rifiuti a casa per giorni, specie l’umido. A Firenze il servizio è già partito, con cassonetti con chiavetta dotati anche di una App per mettere a punto un sistema di valutazione, a seconda dei conferimenti fatti, per poi giungere alla tanto attesa tariffa corrispettiva che consentirà di far pagare i rifiuti che veramente vengono prodotti e conferiti nei bidoni su strada.

Si tratta – conclude – di contenitori, realizzati per la maggior parte in plastica riciclata, capaci di segnalare all’azienda la presenza di abbandoni di rifiuti al loro esterno e la necessità di procedere allo svuotamento quando pieni. Tale proposta di Impegno Vero è da oggi pubblicizzata anche nei grandi manifesti affissi sugli spazi comunali perché è così che intendiamo sviluppare la campagna elettorale: parlare di temi, avanzare proposte, dimostrare in modo serio in che cosa si sostanzia il nostro buongoverno e dire chiaro ai cittadini quale sia la vera alternativa possibile per governare la città”.