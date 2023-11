Rifiuti, Mazzetti (FI): “Giani usi poteri commissariali per fare termovalorizzatore”

FIRENZE – “L’alluvione ha messo in evidenza ciò che denunciamo da anni: il ritardo infrastrutturale e impiantistico del nostro territorio, che non ha impianti sufficienti a smaltire rifiuti. Adesso non è più il momento di aspettare. In questa emergenza abbiamo l’occasione di colmare il divario impiantistico che ci portiamo dietro. Giani deve usare i suoi […]

FIRENZE – “L’alluvione ha messo in evidenza ciò che denunciamo da anni: il ritardo infrastrutturale e impiantistico del nostro territorio, che non ha impianti sufficienti a smaltire rifiuti. Adesso non è più il momento di aspettare. In questa emergenza abbiamo l’occasione di colmare il divario impiantistico che ci portiamo dietro. Giani deve usare i suoi ampi poteri commissariali per fare velocemente un termovalorizzatore. L’esempio migliore è quello di Silvio Berlusconi di fronte all’emergenza rifiuti a Napoli nel 2009: in poche settimane sbloccò il termovalorizzatore di Acerra, progetto osteggiato dai “comitatini”, e in tre giorni liberò Napoli dalla spazzatura. Lo stesso si può fare in Toscana e nella Piana, togliendo dai cassetti polverosi i progetti, tutti pienamente fattibili e in tempi ragionevoli, senza star dietro ai comitati del no a tutti, ma agendo per l’interesse della comunità. Se Giani avesse la volontà politica di farlo, potrebbe dare una svolta strutturale al problema rifiuti in Toscana”: lo ha detto la parlamentare Erica Mazzetti responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.