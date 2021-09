Rifiuti, Mazzetti (FI): “Tre anni e le discariche saranno piene. Puntare sui termovalorizzatori: con il Pnrr si può”

CAMPI BISENZIO – “Tre anni è la deadline. Dopo le discariche d’Italia saranno sature. Per quelle del Sud il problema è ancor più prossimo: un anno e mezzo al completamento. Una prospettiva drammatica con conseguenze che già 2 anni fa già immaginavamo tant’è che abbiamo presentato una pdl. Come sistema paese paghiamo le non scelte degli ultimi decenni, […]

CAMPI BISENZIO – “Tre anni è la deadline. Dopo le discariche d’Italia saranno sature. Per quelle del Sud il problema è ancor più prossimo: un anno e mezzo al completamento. Una prospettiva drammatica con conseguenze che già 2 anni fa già immaginavamo tant’è che abbiamo presentato una pdl. Come sistema paese paghiamo le non scelte degli ultimi decenni, frutto di una mentalità nimby, propagandata dal peggior ambientalismo ideologico, che per fortuna ultimamente sta prendendo qualche colpo. Questa mentalità ci ha fatto rimanere indietro rispetto agli altri e tra poco pure sommersi di rifiuti. Come da sempre diciamo e come fa tutto il mondo, bisogna puntare, senza più ripensamenti e ritrosie, sui termovalorizzatori di ultima generazione”: a parlare così è Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente.

“Già due anni fa – aggiunge – presentammo una proposta di legge a prima firma Gelmini e Mazzetti che conteneva una precisa disamina delle criticità e proponeva di istituire un monitoraggio degli impianti nelle varie regioni per avere contezza della capacità di smaltimento. Non solo, qualora dai monitoraggi emergessero delle lacune, si procederebbe alla nomina di un commissario speciale. Allora il problema era nell’aria, oggi è pressante e non più rimandabile: le nostre proposte ancora valide, anzi sono essenziali oggi. Adesso in più, rispetto ad allora, c’è un governo autorevole, di cui ne facciamo orgogliosamente parte attiva, ci sono i finanziamenti del Pnrr, abbiamo ottenuto lo snellimento delle pratiche con il decreto semplificazione: adesso si possono trasformare i progetti di termovalorizzatori in realtà e sono certa che il pragmatismo del Governo Draghi saprà trovare una sintesi fra tutte le forze politiche. Già da questi giorni rilanceremo la nostra Pdl affinché inizi l’iter in commissione ambiente. Non c’è più tempo da perdere”.