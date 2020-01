Rifiuti “nel mirino” di Polizia municipale e Carabinieri Forestali: controlli sul territorio

CAMPI BISENZIO – Brillante operazione quella portata a termine in sinergia fra gli agenti della Polizia municipale di Campi Bisenzio del neo comandante Francesco Frutti e i Carabinieri Forestali della Stazione di Ceppeto sul territorio di Campi Bisenzio al termine di una serie di controlli finalizzati alla tutela del territorio e dell’ambiente. L’operazione era rivolta infatti nei confronti di quelle aziende “produttrici” di scarti tessili e pellame, tipologia di rifiuti che ha visto nel 2019 un proliferare di abbandoni e impegnato la Polizia municipale con numerose comunicazioni di notizie di reato alla Procura di Firenze. Tre i controlli effettuati: i primi due hanno interessato aziende gestite da cittadini extracomunitari produttrici di pellame e di materiale tessile; e in entrambi i casi sono emerse “soltanto” violazioni di tipo amministrativo sull’errata gestione della documentazione inerente i rifiuti prodotti, verbalizzate e contestate dagli agenti presenti. Il terzo controllo ha interessato invece l’azienda gestita da un cittadino italiano, produttrice di prodotti metalmeccanici, che ha evidenziato un’errata gestione dei rifiuti prodotti. Sono stati rinvenuti rifiuti classificati come speciali e pericolosi, privi di regolare documentazione attestante l’origine e l’utilizzo degli stessi. In particolare sono stati rivenuti numerosi contenitori, al cui interno erano stipati materiale pericoloso, materiale siliconico, contenitori di vernici non conservate secondo la normativa vigente, bombole contenti zinco stoccate in modo errato oltre a una lunga serie di violazioni alle norme ambientali. L’operazione ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’azienda e di procedere al sequestro di rifiuti pericolosi che avrebbero potuto inquinare l’ambiente circostante. “La sinergia e la collaborazione con le altre forze di Polizia, in questo caso con i Carabinieri Forestali, – sottolinea il comandante della Polizia municipale Francesco Frutti – è fondamentale per il controllo del territorio e per contrastare tutti quei comportamenti vietati dalla legge e per la tutela del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questi controlli che intendiamo portare avanti in maniera costante”.