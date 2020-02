Rifiuti. Non ci sono più i cassonetti e c’è chi lascia i sacchetti all’angolo della strada

SESTO FIORENTINO – Incività: questa la parola che usa una lettrice che ha segnalato a Piananotizie, inviandoci anche la foto, la presenza di una discarica di rifiuti nell’area urbana. La discarica abusiva di rifiuti si trova all’angolo tra via Cellini e viale Michelangelo. Da quando sono stati tolti i cassonetti dei rifiuti, scrive la lettrice per il nuovo sistema di raccolta porta a porta, i rifiuti vengono lasciati all’angolo della strada: un gesto “incivile” appunto, che, scrive la lettrice che si ritrova in altri angoli di Sesto Fiorentino.