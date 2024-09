Rifiuti non ritirati da giorni a Valiversi. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Sono lì da qualche giorno con i loro carichi di scarti in alcuni casi maleodoranti, in attesa che il ritor del ritiro si compia. Ma nonostante le scadenze giornaliere del “porta a porta” i rifiuti sono rimasti lì abbandonati. Stiamo parlando dei rifiiuti lasciati fuori dalle abitazione dalle famiglie di Valiversi, nei […]

SESTO FIORENTINO – Sono lì da qualche giorno con i loro carichi di scarti in alcuni casi maleodoranti, in attesa che il ritor del ritiro si compia. Ma nonostante le scadenze giornaliere del “porta a porta” i rifiuti sono rimasti lì abbandonati. Stiamo parlando dei rifiiuti lasciati fuori dalle abitazione dalle famiglie di Valiversi, nei giorni previsti per il ritiro di ogni singola tipologia di rifiuti e mai ritirati da chi dovrebbe farlo. A parte di problema estetico creato dall’accumulo dei sacchetti di rifiuti differenziati e dai contenitori gialli della carta pieni, il timore per queste famiglie che si sono attenute al calendario distribuito da Alia per lo smaltimento dei rifiuti, è che una situazione del genere crei problemi anche di carattere igienico sanitario e porti all’avvicinamento di animali indesiderati. Valiversi, come molti sestesi sanno, è una zona con molto verde attorno ci sono strade strette e una grande comunità.

“L’unico rifiuto ritirato da quattro giorni è stato il vetro – dice Patrizia una delle residenti della zona – il resto da martedì scorso è rimasto lì come lo abbiamo lasciato da calendario del ritiro del porta a porta. Abbiamo anche chiamato Alia che ha preso la segnalazione e ieri l’Urp del Comune che con gentilezza ha preso la segnalazione”. Ma certo nessuno ha ritirato i rifiuti. “Era già successo il mancato ritiro dei rifiuti – continua Patrizia – anche in estate con il caldo l’umido emanava cattivi odori, purtroppo credevo che la situazione fosse risolta e invece siamo di nuovo a dover fare i conti con questi scarti maleodoranti che secondo me sono un rischio anche igienico”. Il mancato ritiro dei rifiuti nei giorno previsto o rinviato al giorno seguente è un fenomento frequente anche in altre zone di Sesto. Forse bisognerebbe chiedersi se funziona davvero la raccolta dei “rifiuti porta a porta”.