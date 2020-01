Rifiuti. Piccola discarica nel torrente Rimaggio

SESTO FIORENTINO – E’ vero che un detto ricorda che con la fine dell’anno per augurarci il nuovo, in questo caso il 2020 (che è poi l’avvio di un nuovo decennio) bisogna buttare gli oggetti vecchi, ma non bisogna applicare il detto alla lettera. E’ invece quello che ha fatto qualche incivile decidendo di buttare nel Rimaggio un vecchio, crediamo, apparecchio elettronico non ben identificato. La foto è stata inviata da una lettrice che ha segnalato la presenza di questo oggetto nel torrente visibile dal ponte di via Primo Settembre.