Rifiuti: servizi regolari di Alia anche in agosto

SESTO FIORENTINO – Sarà regolare anche nel mese di agosto la raccolta dei rifiuti da parte di Alia Servizi Ambientali SpA (compresi i “porta a porta” con sacchi o bidoncini). Tutti gli Ecocentri resteranno chiusi domenica 15 agosto. A Firenze e comuni dell’area, quest’anno non è prevista alcuna sospensione dei servizi notturni attualmente erogati. Per […]

SESTO FIORENTINO – Sarà regolare anche nel mese di agosto la raccolta dei rifiuti da parte di Alia Servizi Ambientali SpA (compresi i “porta a porta” con sacchi o bidoncini). Tutti gli Ecocentri resteranno chiusi domenica 15 agosto. A Firenze e comuni dell’area, quest’anno non è prevista alcuna sospensione dei servizi notturni attualmente erogati. Per la giornata di Ferragosto, domenicale, saranno svolti i servizi di spazzamento (comprese le ordinanze) e di raccolta di norma effettuati in orario domenicale.

Nel territorio comunale di Prato i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno invariati e garantiti durante tutto il mese di agosto. Rimarranno, invece, chiusi al pubblico gli Infopoint menzionati qui di seguito nelle date indicate:

14/08/2021: sportello di Vernio presso piazza del Comune

14/08/2021: sportello di Sesto Fiorentino presso Via Veronelli 1/3

14/08/2021 e 16/08/2021: sportello di Prato “Galcetello” presso Via sette Marzo 2

16/08/2021: sportello di Prato “I Lecci” presso Via A. De Gasperi 67

Nell’area Empolese Valdelsa, Pistoia, Mugello i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno invariati e garantiti durante tutto il mese di agosto.

Sul portale www.aliaserviziambientali.it è possibile consultare i calendari di raccolta porta a porta e i relativi ed eventuali recuperi, ed anche la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android). Per richieste e segnalazioni è possibile contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).