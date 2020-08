Rifiuti speciali abbandonati: due persone denunciate dai Carabinieri Forestali

SESTO FIORENTINO – Avevano smaltito i rifiuti speciali anche se non pericolosi come pannelli in vetro e imballaggi di cartone, “dimenticandosi” di togliere le etichette. Così i Carabinieri forestali dopo aver visionato tutto il materiale e verificato etichette e altre informazioni presenti sui rifiuti sono riusciti a risalire a coloro che avevano smaltito abusivamente in un’area verde di Sesto Fiorentino, in località Mollaia, una serie di scarti. Gli elementi hanno portato i Carabinieri ad una ditta di Prato. Ulteriori indagini hanno confermato i sospetti dei militari e di identificare due soggetti che sono stati gli autori materiali dello smaltimento illecito.

Il titolare di una Ditta di Prato che conduce campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in base al T.U.A. (Testo Unico Ambientale) per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi. Stessa sorte è toccata ad un collaboratore del titolare della ditta che lo ha coadiuvato nell’azione criminosa.Le due persone denunciate rischiano l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Sono stati i Militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto a svolgere una serie di accertamenti sullo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi, abbandonati in località Mollaia, in un’area di aperta campagna. Il luogo dove è stato accertato lo scarico di rifiuti è spesso utilizzato per smaltimenti illegali di qualsiasi genere di materiali in quanto si presenta facilmente accessibile, ben occultato alla visuale dalla viabilità circostante ed isolato. Per questo motivo il luogo è oggetto di frequenti verifiche da parte dei Carabinieri forestali di Ceppeto per prevenire e quindi evitare l’abbandono di varie tipologie di rifiuti.