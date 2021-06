Rifiuti, Toccafondi (IV): “Il rincaro sulla tassa dei rifiuti è figlio dell’immobilismo e del populismo”

FIRENZE – “L’aumento del 6,6% sui rifiuti deliberato dall’assemblea dell’Ato Toscana Centro dimostra cosa accade quando la politica affronta i problemi reali con populismo ed immobilismo, invece di utilizzare buonsenso e riformismo”, a dirlo è Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva.

“Il previsto aumento sulle bollette della Tari del 6,6% l’anno almeno fino al 2025 servirà a coprire le perdite subite e i maggiori costi di conferimento in impianti fuori Ato, da Alia. I rifiuti, senza impianti e senza una politica chiara, rischiano di diventare un costo sempre più elevato per la comunità e rischiano di diventare un problema enorme, quasi irrisolvibile. Per chiudere qualsiasi ciclo dei rifiuti servono impianti sia per materiale che non si può riciclare sia per i materiali a cui si vuole dare nuova vita è per questo serve una politica vera”, ha concluso Toccafondi.