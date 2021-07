Rifiuti zero: strategie per arrivare in tre anni a dismettere tutti gli inceneritori

SESTO FIORENTINO – Arrivare a “rifiuti zero” è quello che ha chiesto questa mattina durante un incontro pubblico tenutosi in Palazzo comunale alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi, da Rossano Ercolini presidente di ZeroWaste Erurope e ZeroWaste Italy e Alessandra Tongiani di Un’altra Sesto è possibile. Presenti anche alcuni rappresentanti dei comitati.

“La Toscana ha raggiunto il 60,4% di Raccolta differenziata facendo registrare un balzo di più del 4% – ha detto Ercolini – ormai la strategia rifiuti zero in Toscana coinvolge 41 comuni per un totale di 800mila abitianti non è più in una fase pionieristica ma è ormai concreta politica industriale da rendere sempre più funzionale agli sviluppo dei distretti industriali nel segno europeo della economia circolare”.

E poi Ercolini ha elencato i numeri per arrivare ad una regione con rifiuti zero: meno 7% di riduzione dell’attuale monte dei rifiuti, 80% di raccolta differenziata entro il 2025, il 51% almeno di recupero di materiali da sottrarre allo smatimento anche nella fase di trattamento impiantistico finale. “Questo risultato – ha concluso Ercolini – può permettere di dismettere in tre anni tutti gli inceneritori in Regione alleggerendo le pressioni nelle discariche regionali”.