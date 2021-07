Rifondazione Comunista “apriamo ad un percorso a chi non condivide la scelta di apertura al PD”

SESTO FIORENTINO – Un percorso elettorale rivolto a chi non condivide “la scelta di apertura al Partito Democratico nella costruzione delle liste e del programma in appoggio alla ricandidatura dell’attuale sindaco Lorenzo Falchi”: così il circolo di Rifondazione Comunista di Sesto Fiorentino, in una nota sottolinea l’avvio di un percorso diverso e chiama a raccolta […]

“La lettura che ne diamo – si legge nella nota di Rifondazione Comunista – è quella di un’occasione mancata rispetto ad un percorso di valorizzazione delle esperienze diffuse nel territorio della piana e più in generale della città metropolitana, in cui è stato possibile tenere insieme le ragioni e i punti di vista della sinistra di alternativa, sia nei momenti elettorali che nelle lotte e mobilitazioni quotidiane, che vedono il Partito Democratico dalla parte opposta, in Regione come su tutto il territorio metropolitano. Chiediamo dunque a chi fosse interessato di contattarci alla mail sestofiorentino@prcfirenze.org”.