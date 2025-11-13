Rifondazione Comunista: “L’aeroporto? Con l’ampliamento della pista finiranno di sacrificare la Piana…”

PIANA FIORENTINA – “Ancora una volta, si sta decidendo di imporre una grande opera inutile e dannosa per la salute di tanti cittadini, calandola “dall’alto” in nome della sola logica del profitto”: anche il circolo della Piana di Rifondazione Comunista “Teresa Mattei” entra nel dibattito sul decreto di Via per quanto riguarda l’ampliamento della pista di Peretola. E, in una nota, spiega: “Con la costruzione della nuova pista, la qualità della vita per oltre 40.000 persone, di cui una buona parte residenti a Campi Bisenzio, è destinata a peggiorare. Cosi come è destinata a peggiorare la sicurezza idraulica del nostro territorio già fragile di suo, come ha dimostrato l’alluvione del 2023. Nuova cementificazione di aree permeabili, distruzione del Parco agricolo della Piana, deviazione del Fosso Reale, sono solo alcuni degli aspetti che metteranno Campi ancor più a rischio alluvioni.

Per poi aggiungere: “Con questa scelta il Governo e la Regione hanno scelto di sacrificare la Piana; sarebbe bastato potenziare lo scalo di Pisa, dotandolo di un servizio ferroviario moderno ed efficiente che lo colleghi a Firenze in una manciata di minuti. Cosi come avviene in tutte le grandi città europee. Ci chiediamo a questo punto, cosa faranno Avs e il Movimento Cinque Stelle, che adesso esprime anche l’assessore regionale all’ambiente). Cosa farà Avs, che da sempre si dice contraria all’opera soprattutto per voce del neo consigliere regionale Lorenzo Falchi? Cosa avrà da dire il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi che si è sempre detto contrario all’opera quando era sindaco di Campi Bisenzio? Contrasteranno in regione questo progetto o si piegheranno alle logiche “di coalizione”? Siamo curiosi di scoprirlo. Da parte nostra continueremo la lotta politica a fianco dei movimenti no aeroporto, scendendo in piazza ogni volta che saremo chiamati a farlo. Sosterremo anche la battaglia giuridica e, a questo proposito, accogliamo con favore l’annuncio immediato del sindaco Tagliaferri sul ricorso, come membri della sua maggioranza lo sosterremo con convinzione. Abbiamo vinto la battaglia contro l’inceneritore, vinceremo anche questa, per provare a salvare quel poco che resta della Piana fiorentina”.