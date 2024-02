Rifondazione Comunista: “Né favorevoli, né sostenitori del progetto politico che coinvolge le forze di centro-destra a Signa”

FIRENZE – Un breve comunicato “per smentire le dichiarazioni che ci riguardano direttamente in merito alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Signa”. A firmarlo sono Giada Funghi e Duccio Vignoli, cosegretari del Circolo territoriale della Piana del Partito della Rifondazione Comunista. “È per noi inaccettabile – spiegano . che il nome del nostro partito possa essere accostato a percorsi insieme a Fratelli d’Italia e formazioni di destra, più o meno costituzionali, che mai hanno fatto parte della nostra interlocuzione. Il progetto oggetto della conferenza stampa di ieri ci aveva già visti contrari nel luglio 2023 quando, con una votazione dell’organo direttivo del Circolo territoriale della Piana fiorentina, è stata decretata la bocciatura a prendere parte al suddetto progetto, in quanto non conforme ad alcun livello con il nostro percorso politico. Da allora Giuseppe Caiolo non fa più parte del Partito della Rifondazione Comunista ed è stato “spogliato” di qualsiasi carica avuta, in quanto l’adesione al progetto che lo vede oggi coinvolto ha portato alle sue dimissioni all’interno della nostra organizzazione. Ribadiamo quindi che nel Comune di Signa non siamo favorevoli, né tantomeno sostenitori del progetto portato avanti da Uniti per Signa e Fratelli d’Italia”.