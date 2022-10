Rifondazione Comunista: “Tutte le strade portano a Roma… Ma non tutte ti permettono di uscire da Campi”

CAMPI BISENZIO – “Tutte le strade portano a Roma. Ma non tutte ti permettono di uscire da Campi Bisenzio”: usa l’ironia il Partito della Rifondazione Comunista campigiano per commentare i disagi di questi giorni sul territorio campigiano a causa di una serie di lavori: “Ha dell’incredibile – si legge in una nota – quanto successo […]

CAMPI BISENZIO – “Tutte le strade portano a Roma. Ma non tutte ti permettono di uscire da Campi Bisenzio”: usa l’ironia il Partito della Rifondazione Comunista campigiano per commentare i disagi di questi giorni sul territorio campigiano a causa di una serie di lavori: “Ha dell’incredibile – si legge in una nota – quanto successo nel fine settimana e stamattina a Capalle per un tubo rotto. Solo in tarda mattinata il Comune ha comunicato che si poteva transitare anche dalle Ztl di Campi e di Capalle per i lavori urgenti sulla Barberinese: urgenti se li avessero fatti sabato. Anche questo lo possiamo annoverare al fatto che non ci sono più un sindaco e una giunta. Campi Bisenzio merita di meglio, merita di essere gestita da chi ha davvero senso di responsabilità nei confronti della comunità, merita di essere governata da una vera sinistra”.