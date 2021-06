Rifondazione Comunista: “Via Roma? Un percorso a ostacoli”

SIGNA – “Poca manutenzione”: è questa la critica mossa da Rifondazione Comunista allo stato di salute delle strade signesi. “E così molte vie cittadine – spiegano in una nota – rappresentano un pericolo per pedoni e veicolo a quattro o due ruote, comprese le biciclette. Girando fra le strade di Signa, ce n’è una che meriterebbe particolare attenzione, manutenzione e decoro, una strada impercorribile da ogni veicolo e addirittura anche a piedi tanto da essere un rischio per ogni cittadino. La strada in questione è via Roma che attraversa tutto il Comune di Signa. Deve essere messa assolutamente nelle priorità di un piano di riqualificazione. Insomma, è tempo di destinare fondi al restyling stradale: perché non iniziare a rifare il manto stradale e “ritappare” le buche fatte per i lavori della fibra, visto che Signa è sempre di più un percorso a ostacoli. Inoltre, parte dei fondi andrebbero destinati anche ad altre strade dove la pavimentazione è ormai carente. Non si chiede la luna, ma almeno un piccolo sforzo per il benessere dei cittadini che ci abitano”.