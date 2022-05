Riforma del 118, Gandola (Forza Italia): “Si va verso uno scontro senza precedenti”

FIRENZE – “Continua a tenere banco l’entrata in vigore della riforma del servizio di emergenza-urgenza del 118 in Toscana che andrà a effettuare una grave demedicalizzazione in tutta l’area metropolitana fiorentina. Se nel Chianti i sindaci da settimane stanno contestando la decisione, nelle altre aree della Metrocittà tutto tace ma a muoversi, pronti a inviare […]

FIRENZE – “Continua a tenere banco l’entrata in vigore della riforma del servizio di emergenza-urgenza del 118 in Toscana che andrà a effettuare una grave demedicalizzazione in tutta l’area metropolitana fiorentina. Se nel Chianti i sindaci da settimane stanno contestando la decisione, nelle altre aree della Metrocittà tutto tace ma a muoversi, pronti a inviare un preciso esposto in Procura della Repubblica, sono gli stessi medici del servizio del 118. La Regione si fermi, questa riforma produrrà quasi sicuramente uno scontro senza precedenti in Tribunale”: lo dichiara Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento, che “registra una bozza di esposto che medici del 118 sarebbero pronti a inviare in Procura”.

“Leggendo gli atti che mi sono stati girati – spiega il consigliere metropolitano – emergono fatti gravissimi. Viene riferito che nelle centrali operative Toscane 118 viene sempre più utilizzato come prassi la “consulenza telefonica del medico di centrale”, che risulta essere una procedura non prevista dalla legge e contraria ai principi del Codice di deontologia medica, volta a costringere il medico a delegare atti medici in scenari ove il medico non sia presente o attivato. Secondo i medici, ancora, definire una diagnosi o un fondamento diagnostico sulla scorta di riscontri clinici effettuati da non medici da parte del medico della centrale, potrebbe esporre quest’ultimo al rischio di una condotta professionale gravemente imprudente con potenziali gravosi risvolti medico legali ed assicurativi”.

Viene poi ricordato “il lungo elenco di farmaci che possono essere somministrati sul luogo di arrivo dell’ambulanza 118, solo ad esclusiva valutazione del medico e viene infine ricordato come la gestione di una intubazione a sequenza rapida o sedazione post-arresto cardiaco non rientri assolutamente nella sfera di competenza infermieristica in quanto i farmaci impiegati prevedono la somministrazione di solo personale medico o sotto la sua supervisione. Insomma – conclude Gandola – l’eliminazione dei punti di emergenza territoriali nell’area metropolitana, comporterà una de-medicalizzazione selvaggia con seri rischi per la tutela della sicurezza sanitaria. Nella Piana fiorentina e nel Chianti si sta discutendo di togliere tre postazioni medicalizzate che saranno sostituite solo con un’automedica, riduzioni sono previste anche nell’empolese dove saranno previste ambulanze con il solo infermiere a bordo”.