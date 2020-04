Rigenerazione degli spazi urbani e valorizzazione dei luoghi al commercio, domande dal 15 aprile

FIRENZE – Aprirà il prossimo 15 aprile (e fino al 24 luglio prossimo) il termine per la presentazione delle domande relative al bando per il sostegno a progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani. La dotazione finanziaria ammonta a 600.000 euro e i destinatari sono i Comuni toscani non ubicati in aree interne, con una popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 abitanti rilevata al 31 dicembre 2019. Ovviamente gli interventi devono prevedere spese che non hanno beneficiato di misure regionali analoghe. Il contributo concesso, a fondo perduto, può andare da un minimo di 10.000 a un massimo di 40.000 euro e pari a non più dell’80% dell’investimento ammesso. “Come già annunciato – spiega l’assessore regionale alle attività produttive e commercio Stefano Ciuoffo – riproponiamo anche per il 2020 questo bando con le medesime caratteristiche per i beneficiari, i Comuni fra i 10.000 e i 50.000 abitanti, vista la positiva risposta riscossa”. Riguardo alle spese ammissibili: servizi innovativi al consumatore e per la sicurezza di operatori e consumatori, micro riqualificazione infrastrutturale di centri storici e altri interventi finalizzati a rendere più competitive le micro e piccole imprese del commercio dei piccoli centri, allestimento di spazi comuni, abbellimento del contesto urbano, allestimento di punti informativi, di accoglienza o di desk informatizzati, riqualificazione spazi pubblici, riqualificazione e recupero immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 del 15 aprile fino alle 12 del 24 luglio 2020 attraverso il sito del soggetto gestore, Sviluppo Toscana. Rispetto al termine di chiusura di presentazione delle domande, viene precisato che queste potranno essere disposte con apposito atto dirigenziale a fronte dell’emergenza Covid-19.