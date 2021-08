Rigenerazione urbana: a Sesto nuovi appartamenti e fondi “green”

SESTO FIORENTINO – Abbandonato da anni, l’immobile di viale Ariosto della ex Cromocolor era diventato un luogo di incuria, adesso grazie ai progetti di rigenerazione urbana quell’area potrà tornare a vivere. L’edificio della ex Cromocolor è stato abbattuto nei giorni scorsi e la notizia è stata data sui social dal sindaco Lorenzo Falchi mostrando anche […]

SESTO FIORENTINO – Abbandonato da anni, l’immobile di viale Ariosto della ex Cromocolor era diventato un luogo di incuria, adesso grazie ai progetti di rigenerazione urbana quell’area potrà tornare a vivere. L’edificio della ex Cromocolor è stato abbattuto nei giorni scorsi e la notizia è stata data sui social dal sindaco Lorenzo Falchi mostrando anche la foto della nuova prospettiva. Al suo posto sarà costruito un edificio di tre piani con attenzione elementi di efficientamento energetico. Il progetto è curato da un gruppo edilizio privato e i lavori sono appena iniziati. Sono previsti anche alcuni fondi commerciali green a basso impatto ambientale. La realizzazione interesserà l’area dell’ex fabbrica circa 2500 mq con al costruzione di 18 unità residenziali e due 2 fondi per spazi commerciali.

“Un intervento molto atteso che rigenera un pezzo importante di città con edilizia di qualità e zero consumo di nuovo suolo. – spiega il vicesindaco e assessore all’urbanistica Damiano Sforzi – Si tratta, com’è chiaro, di un investimento privato che trasformerà una parte di quartiere con un progetto dai più alti standard per quanto riguarda il basso impatto ambientale e l’efficienza energetica. Poche centinaia di metri più avanti è partito anche l’intervento di ristrutturazione avviato dalla LEF in un’area industriale da tempo dismessa, due tasselli che disegnano il futuro assetto di una parte importante del Sud Ferrovia”