Rigenerazione urbana: incontri in Palazzo comunale di piazza Gramsci

CALENZANO – Al via oggi 16 gennaio gli incontri promossi dal Comune sulla “Rigenerazione urbana: tavoli tematici di approfondimento”. Si tratta di 4 tavoli tematici di confronto per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. I tavoli tematici si svolgeranno nella sala convegni del palazzo degli uffici comunali in piazza Gramsci 11. Oggi l’incontro, che si tiene alle 17, è aperto ai professionisti, agli ordini e ai collegi professionali. Lunedì 20 gennaio alle 15,30 sarà dedicato a Politiche di valorizzazione del lavoro e delle funzioni produttive e rivolte alle associazioni di categoria. Giovedì 23 gennaio ore 15, sul tema Politiche per la qualità del territorio rurale, rivolto agli imprenditori agricoli e alle associazioni di categoria interessate. Martedì 28 gennaio alle 17 il tema sarà Politiche per la città pubblica, incontro rivolto ai circoli e alle associazioni sportive. Agli incontri partecipano: il Sindaco Riccardo Prestini, il progettista, responsabile del procedimento Arch. Gianna Paoletti, il garante della comunicazione Pier Luigi Menchi.