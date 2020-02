Rigenerazione urbana via Dietro Poggio: assemblea il 19 febbraio e osservazioni

CALENZANO – E’ possibile consultare allo Sportello del Cittadino del Comune la proposta di Intervento di Rigenerazione Urbana “4PDR” in via Dietro Poggio – Calenzano, pubblicata anche sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente. Il documento è in visione per 15 giorni durante tale periodo, termine perentorio, Enti pubblici, Associazioni, altre Istituzioni interessate, privati, possono presentare le osservazioni. Mercoledì 19 febbraio alle 17, nei locali dell’Associazione Anziani in piazza Fabrizio De Andrè, si terrà l’Assemblea Pubblica, a libero ingresso del pubblico, dove verrà presentata e discussa la Proposta di Intervento di Rigenerazione Urbana in via Dietro Poggio.