“Rilanciare la sinistra nel nostro paese”: insieme ai Progressisti per Signa anche Alleanza Verdi-Sinistra

SIGNA – Si rafforza la sinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Giampiero Fossi alle prossime elezioni amministrative. Come spiegano infatti in una nota i Progressisti per Signa, “nel comunicare e confermare ai cittadini signesi che ci saremmo presentati alle elezioni con una lista a sostegno di Giampiero Fossi, avevamo annunciato che stavamo lavorando a unire quanta più sinistra possibile, con l’obiettivo di costruire una lista di persone capaci, competenti e riconosciute, per avere una presenza forte e visibile che rilanci il ruolo della sinistra nel nostro paese. Ci eravamo impegnati ad allargare la nostra rappresentanza, coinvolgendo altre forze politiche e civiche, nonché singoli cittadini democratici, sensibili alle tematiche del buon governo e della buona amministrazione, dell’ambiente, dei diritti e della sicurezza,

mettendo al primo posto il lavoro, la salute, l’inclusione sociale. Per questo Alleanza Verdi-Sinistra (Europa Verde e Sinistra Italiana) sono entrati a far parte del progetto della nostra lista condividendo con Progressisti per Signa, valori, simbolo, programma e intenti. Anche con fatti come questo, Progressisti per Signa si conferma la lista della sinistra, del mondo democratico-progressista del lavoro, dell’ambiente, dell’inclusione e della buona amministrazione. Il nostro impegno per costruire una lista ampia, unitaria e rappresentativa prosegue”.