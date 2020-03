Rimandato lo spettacolo “Alieno” al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO -“Alieno” lo spettacolo di Mattia Boschi previsto al Teatrodante Carlo Monni per il 7 marzo è stato rimandato. Lo annuncia lo stesso artista e organizzatore dell’evento. “La decisione – spiega Mattia Boschi – è stata presa da me in quanto organizzatore dello spettacolo per precauzione”. Presto ci saranno le nuove date dello show che sia annuncia come uno spettacolo unico, dove si incrociano recitazione, musica, ballo e momenti di magia. Per i rimborsi, già da oggi 2 marzo, è possibile rivolgersi al Teatrodante Carlo Monni.