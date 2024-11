Rimborso Trasporto pubblico locale: gli studenti possono presentare le domande fino al 10 dicembre

CAMPI BISENZIO – Aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso trasporto pubblico locale (Tpl) riservato agli studenti. Una decisione, come spiegano dal Comune, volta “a promuovere e sostenere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, con l’obiettivo di favorire sia la sostenibilità ambientale, sia il miglioramento delle condizioni sociali ed educative degli studenti […]

CAMPI BISENZIO – Aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso trasporto pubblico locale (Tpl) riservato agli studenti. Una decisione, come spiegano dal Comune, volta “a promuovere e sostenere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, con l’obiettivo di favorire sia la sostenibilità ambientale, sia il miglioramento delle condizioni sociali ed educative degli studenti e delle loro famiglie”. “In questo modo – spiega Daniele Matteini, assessore alla viabilità – intendiamo rafforzare il nostro impegno per una mobilità più sostenibile, accessibile e inclusiva. Supportare le famiglie e promuovere l’uso del trasporto pubblico significa investire non solo nell’ambiente, ma anche nel futuro delle giovani generazioni, rendendo la nostra comunità più vivibile e sostenibile”. Il rimborso è riservato agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2024/2025 a un istituto duperiore, residenti nel Comune di Campi Bisenzio e che abbiano richiesto e ottenuto il beneficio Bonusback Tpl, erogato dalla Città Metropolitana di Firenze, presentando domanda sul portale dedicato nel periodo 1 ottobre – 30 novembre 2024. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 di martedì 10 dicembre tramite la piattaforma digitale F.I.D.O., accessibile dal sito Internet del Comune di Campi Bisenzio.