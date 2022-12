“Rimini DanceSport Championships”: il campigiano Francesco Galuppo e Debora Pacini sul tetto del mondo

CAMPI BISENZIO – Il 4 dicembre si sono spenti i riflettori sulla pista da ballo del “Rimini DanceSport Championships”, l’evento che rappresenta il più importante appuntamento mondiale del calendario della World DanceSport Federation. Ma allo stesso tempo si sono accesi sulla coppia formata dal campigiano Francesco Galuppo e Debora Pacini, che invece è di Pistoia, che a conclusione della tre giorni di gare, e con tanta Italia sul podio, si sono confermati ai loro livelli di sempre. La storica coppia ha conquistato infatti la medaglia d’oro nella competizione più ambita della stagione sportiva come la WDSF World Championship Standard Adult davanti ai campioni in carica, i lituani Evaldas Sodeika e Leva Zukauskaite. Ed è stato un successo arrivato al termine di una finale coinvolgente e combattuta fino all’ultimo ballo, danzata sulle note di musiche bellissime. E per di più davanti a un pubblico numeroso e appassionato, come non si vedeva da tempo, che ha permesso alle tribune della Fiera di Rimini, diventata per tre giorni la capitale mondiale della danza sportiva, di far registrare il tutto esaurito. Si sono chiuse così le porte di un lungo week end di sport che ha regalato tante soddisfazioni al pubblico, alla FIDS e alla WDSF, “con l’augurio – come si legge sul sito della Federazione italiana danza sportiva – di poter tornare presto ad ammirare l’eleganza e l’altissimo livello di questi campioni”.

E che fosse una passione destinata a regalare, con il passare del tempo, grandi soddisfazioni, Alberto Galuppo e Brigida Poma, anche loro ballerini provetti, lo hanno capito praticamente da subito. Originari di Trapani, da oltre 35 anni in Toscana, con loro Francesco si è avvicinato alla danza quando aveva soltanto 7 anni e da allora è stato un “crescendo rossiniano”. Soprattutto da quando ha conosciuto Mauro Pacini e Stefania Nuti, anche loro marito e moglie, maestri di ballo, ma soprattutto i genitori di Debora, la ragazza con cui fa coppia fissa in pista da oltre 25 anni, formando così una delle coppie più longeve di sempre. E anche questo è un record. Ma soprattutto piazzandosi sempre ai primi posti della graduatoria o vincendo di tutto, a partire dal secondo posto ai Mondiali Junior di Maribor, in Slovenia, quando stupirono tutti per la loro personalità a dispetto di quella che all’epoca era la loro giovanissima età, sì e no 15 anni. Quest’anno “si erano fermati” al secondo posto agli Europei in Romania e agli World Games negli Stati Uniti, senza contare i tantissimi titoli italiani, almeno diciotto, vinti. Mancava la ciliegina sulla torta, il titolo iridato, e adesso è arrivato, per la gioia anche dei genitori: “Ci ha regalato delle grandi soddisfazioni in tutti questi anni”.

Tesserati per il Team Diablo di Bologna, si dividono fra la Toscana, dove vivono con i rispettivi fidanzata e fidanzato, l’Emilia Romagna e i viaggi in giro per il mondo, seguiti dai coach Davide Cacciari e Olga Garchina, titolari di un’Accademia, a Molinella, sempre nel bolognese. Viaggiare ma soprattutto gareggiare e vincere, con la speranza che la coppia d’oro della Toscana nella danza sportiva lo sia anche in futuro.

I neo campioni del mondo Francesco Galuppo e Debora Pacini con il loro coach Davide Cacciari