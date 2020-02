Rimozione dei rifiuti nei boschi: nuova convenzione del Comune con la Vab

CALENZANO – Rimozione dei rifiuti nei boschi e mantenere il decoro nelle zone lontane dai centri abitati: questi alcuni punti della nuova convenzione siglata dall’amministrazione comunale con la Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi). Già attiva negli anni scorsi, la convenzione ha la finalità di prevenzione antincendio. La Vab effettuerà controlli due volte a settimana nelle aree boschive, anche di proprietà privata purché abbiano accesso pubblico, provvedendo a rimuovere i rifiuti e, in accordo con gli uffici comunali e con Alia, a portarli in area pubblica, dove l’azienda di smaltimento dei rifiuti può intervenire. L’associazione potrà attivarsi solo in presenza di rifiuti urbani non pericolosi, negli altri casi, come per esempio in presenza di amianto o altri materiali pericolosi, dovrà fare una segnalazione al Comune. L’attività di sorveglianza sarà concordata con gli uffici comunali e si concentrerà sulle aree maggiormente colpite da fenomeni di degrado. Nel 2019 la Vab ha effettuato controlli costanti nei boschi e nelle aree verdi lontane dai centri abitati e lungo i torrenti, tra cui le due zone molto frequentate a Legri e al Serrone. Questi controlli hanno portato a riscontare, nelle varie zone, un totale di circa venti abbandoni e/o discariche abusive, con mobili, sacchi neri con materiale tessile, ingombranti di vario tipo, televisori, tutti regolarmente spostati e poi rimossi.