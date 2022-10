Rimozione di due torri faro, due domeniche di chiusura sul Viadotto dell’Indiano

FIRENZE – Nelle prossime due domeniche sarà effettuata la rimozione di due torri faro dell’illuminazione pubblica sul Viadotto dell’Indiano. L’intervento è inserito nell’ambito dei lavori di riorganizzazione dello svincolo di Ponte a Greve che prevede un nuovo impianto di illuminazione. Si inizia domenica 9 ottobre: dalle 6.30 alle 17 sarà chiusa la carreggiata da Scandicci verso l’aeroporto nel tratto tra la rampa in uscita su viale Etruria e rampa di uscita in via Simone Martini. Previsto anche un restringimento di carreggiata sulla corsia lato centro città della rampa di immissione da viale Etruria fino allo svincolo di uscita su via Baccio da Montelupo. Le operazioni saranno riprese domenica 16 ottobre con gli stessi provvedimenti. Percorsi alternativi: per chi proviene da via Baccio da Montelupo dallo svincolo di uscita del viadotto per via del Cavallaccio-via Simone Martini-Viadotto dell’Indiano; per chi proviene dalla rampa di immissione da viale Etruria dallo svincolo di uscita dal viadotto verso Casellina-svincolo di uscita per via del Cavallaccio-via Simone Martini-Viadotto dell’Indiano.