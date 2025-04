Rinascita per Lastra: “Concerto annullato, ne vogliamo parlare in consiglio comunale”

LASTRA A SIGNA – “E’ inaccettabile che un’amministrazione di sinistra, che professa di portare nel proprio Dna i valori della resistenza, recepisca direttive allineandosi a un governo che non ha mai nascosto la sua contrarietà a questa festa e che questa volta, per adombrarla e depotenziarla, strumentalizza l’evento funebre di Papa Francesco”: Rinascita per Lastra spiega così, in una nota, la propria contrarietà alla decisione di annullare il concerto del gruppo musicale Quarto Podere “con la motivazione dell’allineamento alla sobrietà lanciata dal Governo Meloni per il lutto per la morte del Pontefice”. Per poi aggiungere: “Un episodio non banale e unico in tutta la provincia che non può essere trascurato e pone in evidenza che questa amministrazione adesso, ha l’obbligo di dimostrare con i fatti da che parte sta. E non è sufficiente dichiararsi antifascisti se poi si cerca di emarginare le minoranze politiche cui vengono negate le più elementari attività come la sala consiliare per un’iniziativa o la lettura di un appello contro il genocidio di Gaza. Al sindaco Caporaso e alla sua giunta chiediamo perché hanno annullato il concerto ma non hanno considerato poco sobrio il raduno delle Vespe d’epoca o il mercatino dell’antiquariato. Per questo motivo vi chiediamo di riferire in consiglio comunale le ragioni di questa scelta, ben consapevoli che certi valori come la lotta partigiana e la Costituzione siano patrimonio di tutti i democratici e non di una maggioranza consiliare e ancora meno di un partito. Infine ci siamo meravigliati che il sindaco non abbia sen to il dovere di confrontarsi con le forze politiche che si rifanno ai valori antifascisti oltre a non avere coinvolto nella scelta una associazione come l’Anpi”.