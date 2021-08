Rinvenuto e fatto brillare un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

LASTRA A SIGNA – E’ stato fatto esplodere, in sicurezza, un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno bellico risalente a più di 70 anni fa, era stato trovato qualche giorno fa in un terreno agricolo della frazione di Malmantile: una granata d’artiglieria da 94 mm ad alto esplosivo di fabbricazione inglese della Seconda Guerra […]

LASTRA A SIGNA – E’ stato fatto esplodere, in sicurezza, un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno bellico risalente a più di 70 anni fa, era stato trovato qualche giorno fa in un terreno agricolo della frazione di Malmantile: una granata d’artiglieria da 94 mm ad alto esplosivo di fabbricazione inglese della Seconda Guerra Mondiale.

Arrivata la segnalazione ai Carabinieri della stazione di Lastra a Signa è stato subito attivato l’Esercito per le operazioni di bonifica.

Questa mattina il nucleo CMD (Conventional Munition Disposal – Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano in concorso alla Prefettura di Firenze, disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola, lo ha fatto brillare in un luogo attrezzato e sicuro per svolgere l’operazione.

Date le piccole dimensioni, l’ordigno è stato inserito in una buca di circa un metro e mezzo e fatto esplodere a distanza.

Sul posto sono intervenuti oltre al Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano, i Carabinieri della Stazione di Lastra a Signa, la Polizia Municipale e i tecnici e operai del settore manutenzioni del Comune.