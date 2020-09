Rinvenuto un presunto “manufatto” bellico in un’area di cantiere ora messa in completa sicurezza

SESTO FIORENTINO – Non è passato inosservato ai nostri lettori il sopralluogo che è stato fatto ieri pomeriggio 4 settembre, attorno alle 18 in un’area di cantiere di via Cino da Pistoia. Cosa è accaduto, si sono chiesti, vedendo comparire nell’area gli uomini delle Forze dell’ordine? Durante i lavori è stato rinvenuto un presunto “manufatto” […]

SESTO FIORENTINO – Non è passato inosservato ai nostri lettori il sopralluogo che è stato fatto ieri pomeriggio 4 settembre, attorno alle 18 in un’area di cantiere di via Cino da Pistoia. Cosa è accaduto, si sono chiesti, vedendo comparire nell’area gli uomini delle Forze dell’ordine? Durante i lavori è stato rinvenuto un presunto “manufatto” bellico. Per le verifiche del caso sono intervenute le Forze dell’ordine che si sono occupate della messa in sicurezza di questo presunto “oggetto” bellico, mentre la Polizia municipale si è occupata della viabilità. Insomma, molto rumore per poco, visto che ora l’area, come informa il Comune, è stata messa in sicurezza, ma certo il gran movimento che c’è stato non è passato inosservato. E.A.