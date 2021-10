Rinviati alla notte fra venerdì e sabato i lavori alla Pescaia dell’Isolotto

FIRENZE – Causa problemi tecnici, “per i quali – si legge in una nota di Publiacqua – il nostro personale ha potuto eseguire solo una parziale chiusura della presa dell’acqua sull’Arno, i lavori della Regione Toscana previsti per questa notte sono stati rinviati. L’intervento di chiusura totale della presa sull’Arno che alimenta l’impianto di potabilizzazione […]

FIRENZE – Causa problemi tecnici, “per i quali – si legge in una nota di Publiacqua – il nostro personale ha potuto eseguire solo una parziale chiusura della presa dell’acqua sull’Arno, i lavori della Regione Toscana previsti per questa notte sono stati rinviati. L’intervento di chiusura totale della presa sull’Arno che alimenta l’impianto di potabilizzazione di Mantignano sarà eseguito quindi, salvo nuovi problemi tecnici, nella giornata di domani in modo da consentire il lavoro della Regione Toscana sulla Pescaia dell’Isolotto nella notte tra venerdì e sabato”.

Di conseguenza, tutto “rinviato” anche per la Piana:

per il Comune di Campi Bisenzio abbassamenti di pressione significativi interesseranno tutto il territorio comunale, compresa la zona di Fibbiana e de I Gigli. Gli abbassamenti di pressione potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, e nelle ore serali e comunque durante i momenti di maggiore consumo (21-24 e 7-12).

Per il Comune di Signa abbassamenti di pressione significativi interesseranno gran parte del territorio comunale. Gli abbassamenti di pressione potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, e nelle ore serali e comunque durante i momenti di maggiore consumo (21-24 e 7-12).

Per i Comuni di Sesto Fiorentino e Lastra a Signa (zone del Capoluogo e Porto di Mezzo) si prevedono possibili e abbassamenti di pressione soprattutto ai piani alti che potrebbero determinare temporanee mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto, o comunque nelle ore serali e durante i momenti di maggiore consumo.