Rinviato a febbraio lo spettacolo “Il Calapranzi” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Rinviato lo spettacolo teatrale “Il Calapranzi”. A causa di eventi contingenti all’attuale situazione sanitaria, si legge in una nota del teatro Manzoni, “siamo costretti a spostare la replica dello spettacolo Il Calapranzi con Claudio “Greg” Gregori e Simone Colombari, prevista al Teatro Manzoni di Calenzano il 9 gennaio”. La nuovo data è domenica 13 febbraio alle 21.15.

Le prenotazioni raccolte per la data del 9 gennaio sono automaticamente annullate. E’ possibile effettuare una nuova prenotazione per la data del 13 febbraio scrivendo a prenotazioni@teatromanzonicalenzano.itPer quanto riguarda i biglietti acquistati in teatro, on line e presso tutti i punti vendita Ticketone, i biglietti rimangono validi per lo spettacolo del 13 febbraio.