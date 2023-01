Riparata e riposizionata la casetta dei libri nei giardini di via Ponchielli

CALENZANO – È stata riparata dal Comune la casetta dei libri nei giardini di via Ponchielli, che era stata vandalizzata lo scorso dicembre mentre da oggi sarà nuovamente possibile usufruire del servizio. Oltre alla riverniciatura, è stato sostituito il plexiglass trasparente delle ante a protezione dei libri dopo che era stata ritrovata danneggiata a causa di un petardo e imbrattata con una bomboletta spray. “La migliore risposta a questi atti incivili – commentano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alla cultura Irene Padovani – è quella di tornare a leggere e a mettere in circolo storie, poesie, romanzi nei nostri luoghi pubblici. Ringraziamo il personale del Comune che si è occupato del ripristino di questo bene della comunità e l’associazione Amici di CiviCa, che gestisce il servizio e l’assortimento dei libri”. La casetta, inaugurata nel luglio scorso insieme a quella in via Faggi, è stata realizzata da utenti in messa alla prova, a cura dell’associazione Apab di Firenze in collaborazione con l’associazione Aleteia di Firenze nell’ambito del progetto MeF (Mediazione, attività riparativa e formazione), rivolto a minori e adulti e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. Il servizio è a cura di “Amici di CiviCa” e chi fosse interessato a donare dei libri può contattare l’associazione scrivendo a amicidicivica@gmail.com. Infine, in questi giorni il personale del Comune ha anche sostituito il plexiglass di un’anta dell’altra biblioteca nel parco, ai giardini di via Faggi, che risultava danneggiato.