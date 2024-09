Riparte la stagione autunnale concertistica di Musicus Concentus

FIRENZE – Prime assolute, progetti speciali e live jazz nei luoghi simbolo di Firenze ritorna, dal 26 settembre, la stagione concertistica di Musicus Concentus. In primo piano, per l’edizione di quest’anno, la preziosa collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore con due concerti che si terranno al Museo dell’Opera del Duomo: quello della violoncellista danese CTM e del chitarrista statunitense Kurt Rosenwinkel. Grande attenzione, poi, alle prime assolute e ai progetti inediti, a partire dal grande evento che il 21 novembre porterà in Cattedrale Antonella Ruggiero & gli Arkè String Quartet per la prima volta insieme nella Cappella Musicale Della Cattedrale Di Firenze.

Nell’ambito dell’iniziativa si inserisce anche la rassegna “A Jazz Supreme” con numerose prime come l’inedita collaborazione tra Elias Stemeseder e Thomas Morgan presso la Sala Vanni e il trio “EMEM” di Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini, fra i musicisti jazz più attivi in Italia.

E proprio a Firenze, per la prima volta dal vivo, ci sarà il giovane musicista e producer milanese Ze in The Clouds che presenterà il suo album Oportet 475 così come la cult band australiana The Necks, che in Sala Vanni presenterà in prima italiana Bleed, nuovo album in uscita a ottobre 2024. Protagonista assoluto di quest’anno per “A Jazz Supreme” sarà il pianoforte, al quale saranno dedicati cinque concerti e proprio da questo strumento nasce il manifesto della rassegna di quest’anno, realizzato dall’illustratrice Maria Gnozzi. Al programma si aggiungono altre due rassegne che intendono valorizzare i talenti emergenti, da sempre una delle mission del Musicus Concentus: Jazz Prime al Teatro Giotto di Vicchio, dedicato ai giovani talenti del jazz italiano, e My Generation, rassegna nata dalla collaborazione con l’Associazione The Cage di Livorno.

“La Regione Toscana – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – è come sempre molto orgogliosa del lavoro che è stato fatto in questi anni dal Musicus Concentus, per la promozione della musica dal vivo e soprattutto per il supporto ai giovani talenti. Anche per l’edizione 2024 siamo di fronte ad un produzione molto raffinata, in costante rapporto con la città di Firenze, ma direi con la Toscana. Molto convintamente continuiamo a dunque essere al fianco di questa bellissima realtà e ci uniamo al ringraziamento all’Opera di Santa Maria del Fiore per il sostegno che garantisce al Musicus Concentus promuovendone e sostenendo le attività”. Le attività del Musicus Concentus sono realizzate con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Opera di Santa Maria del Fiore. Per consultare il programma completo https://www.musicusconcentus.com/

Sara Coseglia