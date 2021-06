Riparti da Zera: l’estate di spettacoli di Andrea Bruni e Alessia De Rosa

SESTO FIORENTINO – Riparti da Zera è l’invito dell’associazione teatrale che ha in programma una serie di appuntamenti in luoghi diversi. Giovedì 17 giugno alle 21 l’associazione Zera sarà al Centro Espositivo Antonio Berti di via Bernini con “Ascosa Veritade”, spettacolo prodotto dalla stessa associazione nato da un’idea di Andrea Bruni, Alessia De Rosa e […]

SESTO FIORENTINO – Riparti da Zera è l’invito dell’associazione teatrale che ha in programma una serie di appuntamenti in luoghi diversi. Giovedì 17 giugno alle 21 l’associazione Zera sarà al Centro Espositivo Antonio Berti di via Bernini con “Ascosa Veritade”, spettacolo prodotto dalla stessa associazione nato da un’idea di Andrea Bruni, Alessia De Rosa e Luisa del Campana. Ingresso 10 euro. Prenotazioni email: prenotazera@gmail.com.

In scena ci saranno la pittrice del Campana con due attori: Andrea Bruni, anche autore della drammaturgia, e Alessia De Rosa. Si alternano momenti di dialogo leggero e divertente a momenti poetici nei quali la parola si accompagna a movimenti e gesti. La performance attraverso una molteplicità di linguaggi artistici è un omaggio a Dante, nell’anno del settimo centenario della sua morte.

Alla Biblioteca Ragionieri Zera sarà martedì 22 giugno alle 21 con “Il paese che salvò il mondo” primo studio/lettura scenica. Biblietto 10-12 euro. Prenotazioni form online sul sito della Biblioteca (bit.ly/palco2021) e 055055. Un giallo dell’anima, attuale, che si interroga sui meccanismi di creazione della realtà condivisa. Uno spettacolo teatrale per 13 personaggi, interpretati da un unico attore. Un monologo sorprendente che avvince e sorprende. Cosa accade nel piccolo paese chiamato Buoncamino? Sembra che la comunità stia processando il tiranno eletto Giulio Gròtoscik, incolpato di aver causato danni irreversibili al pianeta. Tra accuse e assurde pretese i caratteri degli abitanti, diversi e surreali, si manifestano in un mosaico di personalità sorprendenti. Il confronto subisce però un brusco cambiamento, un evento oscuro sembra ribaltare la situazione. Chi sono questi personaggi?

Lunedì 28 giugno alle 21 a Villa di Colonnata – Gerini andrà in scena “Le chiavi dimenticate”. Ingresso 12/10. Prenotazioni email: prenotazera@gmail.com

Chi è David Cinelli? E perché sente la necessità di raccontare questa storia? Le chiavi del titolo sono occasioni per aprire le stanze di una memoria manipolata dagli eventi e dalle suggestioni delle convenzioni sociali. É la storia dell’Hotel Imperiale e dei suoi coloriti ospiti. Frutto di un intenso lavoro laboratoriale, che ha visto l’attore impegnato per anni con l’autore Andrea Bruni sui temi della scomposizione dell’io e della narrazione biografica, lo spettacolo unisce poesia e comicità ai temi dell’autofinzione. Un percorso di espiazione dell’ego, che guarisce nella condivisione senza giudizio: dal trauma alla trama.

Il 13 luglio di nuovo alla Biblioteca alle 21 con “Histoire du soldat”. Produzione La Filharmonie.15/12. Prenotazioni form online sul sito della Biblioteca (bit.ly/palco2021) e 055055.

Il capolavoro di Stravinsky è un’opera dalla forza evocativa straordinaria, che narra l’eterna ricerca dell’uomo tra passione, amore e speranza. Musica, parole, danza, insieme, conducono lo spettatore in una storia avvincente. Un Soldato torna a casa, ma durante il cammino il Diavolo lo blandisce e gli sottrae il violino in cambio di un libro che esaudisce ogni desiderio. Tre giorni di sogni fatti realtà, solo tre giorni; ma quando il Soldato arriva a casa, scopre che sono passati tre anni, la sua donna s’è sposata, il suo posto non c’è più. A che serve il denaro senza affetti? Tornato povero, il Soldato riprende il suo vagabondare e arriva nella terra governata da un re la cui figlia, malata, sposerà chi riuscirà a guarirla. Il Soldato, che nel frattempo ha riconquistato con l’astuzia il violino, suona di fronte alla Principessa. Lei viene sedotta dalla sua musica e danza un tango, un valzer e un ragtime, cadendo infine fra le braccia del Soldato. Quando i due giovani innamorati si metteranno in cammino per raggiungere la patria del Soldato rincontreranno il Diavolo…

A Villa di Colonnata – Gerini lunedì 19 luglio alle 21, Zera presenta “Nodi”. Produzione Associazione Zera,12/10. Prenotazioni email: prenotazera@gmail.com

Spettacolo di e con Andrea Bruni e Sara Bosi con la regia di Alessia De Rosa. Diletta è una ventenne in crisi, appena laureata, che cerca di recuperare un rapporto affettivo con il padre Arturo: un cinquantenne che ha perso ogni velleità e vive come un ragazzino tra videogiochi, birre e scatoloni da aprire. La ragazza decide di affrontare il padre una volta per tutte, elencando i suoi traumi che sente di aver subito dai comportamenti del genitore. Arturo cerca di sfuggire alla resa dei conti. Un confronto tragicomico tra rivelazioni sorprendenti e problemi immaginari. La scrittura a quattro mani è cresciuta attraverso l’incontro di due generazioni, che hanno mostrato la voglia di indagarsi senza pudore. La drammaturgia oscilla tra la commedia e il dialogo interiore: due figure archetipe, di padre e figlia, calate in una contemporaneità in cui la comunicazione non è facile.