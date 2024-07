Ripartono i lavori della rampa di collegamento fra via di Sotto e il ponte sull’Arno

LASTRA A SIGNA – Ripartono i lavori di realizzazione della rampa stradale di collegamento fra via di Sotto e il ponte sull’Arno: questa mattina sono iniziate le operazioni di allestimento del cantiere con l’arrivo di due automezzi fra cui una autogru. In arrivo anche le prime travi che andranno a formare l’impalcato e che da […]

LASTRA A SIGNA – Ripartono i lavori di realizzazione della rampa stradale di collegamento fra via di Sotto e il ponte sull’Arno: questa mattina sono iniziate le operazioni di allestimento del cantiere con l’arrivo di due automezzi fra cui una autogru. In arrivo anche le prime travi che andranno a formare l’impalcato e che da domani saranno posate sopra i pilastri e il diaframma in cemento armato realizzato lato fiume Arno. Una sorta di “passaggio di consegne” fra il precedente sindaco, Angela Bagni (i lavori sono iniziati nel corso del suo secondo mandato), e l’attuale primo cittadino lastrigiano, Emanuele Caporaso, entrambi presenti oggi sul cantiere.

Le travi saranno montate nell’arco di una settimana e questo intervento non dovrebbe comportare la chiusura della strada dove in questo momento, in prossimità del cantiere, vige un’ordinanza di divieto di sosta in orario 8-18. Le travi principali hanno una lunghezza di 7 metri e quelle secondarie dai 9 si 5 metri, in tutto sono 63 e serviranno a creare l’impalcato del piano stradale. “Ci siamo sempre spesi affinché si arrivasse alla finalizzazione dell’opera in corso – ha spiegato il sindaco Caporaso – con l’obiettivo di terminare i lavori nel minore tempo possibile e per un contenimento dei costi, in quanto procedere con un nuovo appalto avrebbe comportato sicuramente l’impego di ulteriori risorse sul piano economico e un allungamento delle tempistiche”.