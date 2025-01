Riprende il ciclo di incontri “Caffè-scienza” al circolo Colli Alti: prossimo appuntamento il 17 gennaio

SIGNA – “Virus”: scopriamoli insieme in modo rigoroso, ma piacevole. Dopo “Quale futuro per la terra?”, riprenderà venerdì 17 gennaio alle 21.15 il ciclo di incontri di divulgazione scientifica presso il circolo dei Colli Alti a Signa. A promuovere l’iniziativa Simone Borri, ricercatore al Cnr di Sesto Fiorentino (è anche consigliere comunale), e l’associazione “Caffè-Scienza”, con […]

SIGNA – “Virus”: scopriamoli insieme in modo rigoroso, ma piacevole. Dopo “Quale futuro per la terra?”, riprenderà venerdì 17 gennaio alle 21.15 il ciclo di incontri di divulgazione scientifica presso il circolo dei Colli Alti a Signa. A promuovere l’iniziativa Simone Borri, ricercatore al Cnr di Sesto Fiorentino (è anche consigliere comunale), e l’associazione “Caffè-Scienza”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Pro loco. Un’occasione di dibattito, aperto a tutti, per discutere e incontrarsi così da ragionare e riflettere su uno dei temi più centrali dell’attualità. “Da tempo – ha spiegato Borri – sono iscritto all’associazione e dopo il mio ingresso in consiglio comunale ho ritenuto importante poter promuovere queste iniziative di divulgazione scientifica anche nella nostra città così da offrire per tutti un’occasione di approfondimento e dibattito, per chiacchierare insieme, discutere, incontrarsi e capire”.

All’evento del 17 gennaio interverrà Giampaolo Corti, dell’Università di Firenze e dell’Azienda Ospedaliera di Careggi, mentre l’incontro sarà moderato da Franco Bagnoli, presidente dell’associazione “Caffè-Scienza”, e dallo stesso Simone Borri. Gli appuntamenti proseguiranno sui temi dell’intelligenza artificiale, sulle donne scienziate e sull’ astrofisica. Sarà poi presentato il nuovo volume di “Caffè-Scienza” “B B B B – Bestie batteri e altre banalità biologiche”. “Si tratta di un ciclo di incontri ben organizzato, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – con relatori importanti e su temi di grande attualità e per fare in modo che il circolo dei Colli Alti torni alla sua funzione primaria di approfondimento culturale, conoscenza e socialità. Un ringraziamento va a Simone Borri per avere portato anche a Signa l’iniziativa e all’associazione “Caffè-Scienza” che già da tempo opera, sul territorio fiorentino, per incontrarsi e discutere, in un ambiente piacevole e in compagnia di persone esperte. L’obiettivo dichiarato è quello di demitizzare la comunicazione scientifica, togliendola dal piedistallo cattedratico dando modo a tutti, anche ponendo domande, di apprendere di più su temi centrali che riguardano la scienza, la tecnologia e l’innovazione, che, ormai da tempo, rivestono un ruolo crescente nelle nostre vite”.